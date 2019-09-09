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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.09.2019 23:52 Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın evi ve kendisine ait depoda uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, depoda kurutulmaya bırakılmış 23 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandı.

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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