Haberler » Güncel » Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da jandarma ekiplerinin alıcı kılığına girerek düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

14.10.2019 17:08Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da jandarma ekiplerinin alıcı kılığına girerek düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kendilerini öğrenci olarak tanıtarak, uyuşturucu satan kişiyle temasa geçti.
Horozköy Mahallesi'nde ayarlanan buluşmada jandarma ekipleri, şüpheli S.A. (31) ile 170 lira karşılığında uyuşturucu madde pazarlığı yaptı.
Durumu fark eden S.A, olay yerinden kaçtı. Zanlı, jandarma ekiplerinin takibi sonucu, 2 kilometre uzaklıktaki Muradiye Mahallesi'nde boş bir arsada yakalandı.
Narkotik arama köpeği 'Volta" yardımıyla bölgede arama yapan ekipler, 67 uyuşturucu hap, 38 gram esrar maddesi ve 380 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
18:20 Sinop'ta ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı
18:15 Esas 14 Burda AVM'den nefes kesen eğlence
18:19 Anadolu Otoyolu'nda tır yangını (3) - BOLU
18:14 Mehmetçik'e destek sürüyor
18:19 Avrupa birliği konseyi: türkiye'nin askeri eylemlerini kınıyoruz
18:16 DÜ'de geleneksel tıp ele alındı
14.10.2019 18:21:02