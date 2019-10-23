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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin deposunda havalandırma yeri açarak kenevir yetiştirdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

23.10.2019 16:54Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin deposunda havalandırma yeri açarak kenevir yetiştirdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan A.O.B.'nin (46) evinin bitişiğindeki depoda kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin söz konusu deponun çatısında kenevirleri yetiştirmek için havalandırma yeri açtığı belirlendi.
Söz konusu depoya yapılan baskında yerdeki kasalara ekilmiş halde 87 kök kenevir, 100 gram esrar ele geçirildi, şüpheli ise gözaltına alındı.

Jandarma, Salihli, Kenevir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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