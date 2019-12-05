Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2.5 metre uzunluğunda dikili halde kenevir bitkisi ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:08Manisa'da uyuşturucu operasyonu
'nın ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2.5 metre uzunluğunda dikili halde kenevir bitkisi ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor. Daha önce uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen İ.K. (37) isimli şahsın Kadriye Mahallesi 73 Sokak'taki evinde savcılık kararıyla yapılan aramalarda 2.5 metre uzunluğunda dikili kenevir bitkisi ile kova ve poşetlerde kurutulmuş hazır kenevir bitkileri bulundu. Öte yandan yapılan operasyonda bir de ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:51 Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor - Haberler
14:51 Derinkuyu'da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Haberler
14:49 Kazaya karışan otomobil, diğerinin üzerine çıktı - Haberler
14:49 Kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna verilen 25 yıl hapis cezasına babadan tepki - Haberler
14:48 Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım - Haberler
14:33 Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı - Haberler
14:21 Anadolu Lisesi'nden anlamlı davranış: "Her yaşta her yerde" okuyorum projesini başlattı - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
5.12.2019 14:58:45