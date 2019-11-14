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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

14.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:36Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcılığı koordinatörlüğünde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğü ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 146 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, çalıntı bir motosiklet bulundu. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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