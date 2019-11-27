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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Manisa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ikisi İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:16Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ikisi uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E. (40) ile İran uyruklu iki kişinin Van'dan Manisa'ya uyuşturucu madde getireceği ve S.T'ye (37) teslim edeceği bilgisini alması üzerine harekete geçti.
Ekipler, Salihli ilçesinde durdurulan otomobildeki F.E, S.T. ve İran uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa, İran, Güncel

Kaynak: AA

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