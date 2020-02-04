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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli yakalandı.

04.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:44Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
'nın ilçesinde başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, Soma, İzmir ve Bergama'daki adreslerde ikamet eden 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Soma Asayiş şube müdürlüklerinden ekiplerin yaptığı 3 aylık takip sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.
Operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ile toplam 33 gram esrar ve metamfetamin ele geçti.
Gözaltına alınan zanlılar, Soma Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Soma Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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