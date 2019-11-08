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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda tarihi sikkeler ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke ele geçirildi.

08.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:02Manisa'da uyuşturucu operasyonunda tarihi sikkeler ele geçirildi
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Salihli'nin Torunlu Mahallesi'nde yaşayan İ.G'nin (62) evinin bitişiğindeki üstü açık bir alanda kenevir yetiştirip sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Uyuşturucu madde arama köpeği Volta eşliğinde yapılan operasyonda, zanlının evinde ve çevresinde yapılan aramada, 1 kilogram kubar esrar ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke bulundu.
İ.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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