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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

18.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:12Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

'dan Salihli ilçesine uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüpheli otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3 bin 40 sentetik uyuşturucu hap ile 490 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili E.A, A.K. ve İ.Ç. gözaltına alınırken, İ.Ç'nin evindeki aramada da 580 sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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