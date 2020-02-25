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Manisa'da üzerine otomobil devrilen oto kurtarma görevlisi hayatını kaybetti

Akhisar ilçesinde çekiciye yüklediği otomobil üzerine devrilen oto kurtarma görevlisi, yaşamını yitirdi.

25.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:06Manisa'da üzerine otomobil devrilen oto kurtarma görevlisi hayatını kaybetti
ilçesinde çekiciye yüklediği otomobil üzerine devrilen oto kurtarma görevlisi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, oto kurtarma görevlisi Serkan Çolak (39), ilçeye bağlı Seyitahmet Mahallesi yakınlarındaki bir dere yatağında mahsur kalan otomobili çekiciye yükledi.
El freni çekilmediği için hareket ettiği belirtilen otomobil, Çolak'ın üzerine devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Çolak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akhisar, Güncel

Kaynak: AA

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