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Manisa'da üzüm bağlarında doluya karşı önlem

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümlerin olabilecek dolu yağışlarından etkilenmemesi için bağlar fileyle örtülmeye başlandı.

14.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:37
Manisa'da üzüm bağlarında doluya karşı önlem
Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümlerin olabilecek dolu yağışlarından etkilenmemesi için bağlar fileyle örtülmeye başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında olabilecek dolu yağışlarına karşı önlem alınıyor. Dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortası yaptıran üreticiler, ayrıca olabilecek dolu yağışına karşı üzüm bağlarını filelerle örttü. 117 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılan Sarıgöl'de 5 bin dekarlık alanda dolu önlemi alındığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "İlçemizin tek geçim kaynağı üzümdür. Bu nedenle üzüm bağlarımızı itina ile bakmaktayız. Üzümlerimizin yüzde 80'i yaş olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilmektedir. Dolu savar adı verilen naylon örtülerin bu aylarda örtülmeye başlar, üzüm hasadı alınana kadar üzerinde kalır. Bundan ayrı olarak temmuz ayında tüm bağlarımız yağmurlara, sıcaklara, tozlara karşı da ayrıca bağ sıraları naylon kanaviçelerle örtülür. Amacımız kaliteli üzüm elde etmektir. Örtülerimiz üzümlerimizi korumak amaçlı olarak yıllaca yapılmaktadır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali ihsan, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi
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