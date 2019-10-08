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Manisa'da üzüm yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir-Sarıgöl karayolunda üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

08.10.2019 21:57Manisa'da üzüm yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Alaşehir- Sarıgöl karayolunda üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Alaşehir- Sarıgöl karayolu Üzümlü Kavşağı'nda medyana geldi. İddiaya göre, Sarıgöl yönünden Alaşehir yönüne gitmekte olan A.R.Ö (51) yönetimindeki 62 K 1342 plakalı üzüm yüklü kamyon yolun kaygan olması ve aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yan yattı. Kaza sonucu kamyonda bulunan üzümler çevreye saçılırken, sürücü A.R.Ö. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kamyon sürücüsünü Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan Alaşehir - Sarıgöl Karayolu kamyonun kaldırılması ve üzümlerin toplanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturmayı sürüyor. - MANİSA

Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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