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Manisa'da "Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu" açıldı

Maden faciasından sonra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Soma Zafer Spor ve Gençlik Kulübü bünyesinde Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu açıldı.

15.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:48Manisa'da
Maden faciasından sonra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Zafer ve Gençlik Kulübü bünyesinde Kızlar Sahada Okulu açıldı.
TFF Kadınlar 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Soma Zafer Spor Kulübü alt yapısında açılan futbol okulunda, Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenör olan Hakan Arslancan tarafından verilecek futbol eğitimlerine 23 öğrencinin kayıt olduğu belirtildi.
Dünyada dijital ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa Inc'in desteğiyle Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Şanlıurfa, Ordu ve 'da açılan ücretsiz futbol okullarında toplam 208 kız öğrencinin futbol eğitimi alacağı kaydedildi.

Futbol, Manisa, Soma, Visa, Spor

Kaynak: AA

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