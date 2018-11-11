Manisa'da "Yan Bakma" Kavgası: 1 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, garson olarak çalıştığı belediyeye ait iş yerinin bahçesinde babası Mustafa Candöşemeci'yle oturan Mehmet Candöşemeci (38) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Candöşemeci'yi bıçaklayıp kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Candöşemeci'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis,Turgutlu,Manisa
11 Kasım 2018 Pazar 11:23