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Manisa'da yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
Manisa'da yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Manisa 'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi 75. Yıl Caddesinde Mustafa Erdoğmuş 'a ait 2 katlı evde yangın çıktığını öğrenen itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Yangın esnasında balkonda mahsur kalan Mustafa Erdoğmuş'un eşi Neslihan Erdoğmuş, itfaiye ekiplerinin balkona merdiven uzatmasıyla kurtarıldı.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erdoğmuş, İtfaiye, Manisa, Güncel
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