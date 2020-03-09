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Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan 'Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hentbol Grup Müsabakaları' oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

09.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:29
Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi

6-8 Mart 2020 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hentbol grup müsabakalarına Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa , Muğla ve Uşak illerinden 6 kız ve 10 erkek takımı olmak üzere 208 sporcu katıldı.

MANİSA SPOR LİSESİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılacak okullar ise şöyle oluştu: Kızlar A grubu birincisi İzmir Özel Yeşeren Anadolu Lisesi, B grubu birincisi Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi ve C grubu birincisi Manisa Spor Lisesi oldu.Erkekler A grubu birincisi Manisa Spor Lisesi, B grubu birincisi Muğla Naip Hüseyin Anadolu Lisesi ve C grubu birincisi İzmir Yeni Sistemli Koleji, Özel Anadolu Lisesi oldu.Dereceye giren takıma madalya ve katılım belgeleri, Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Hentbol Manisa İl Temsilcisi Vahdettin Yılmaz ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi.?

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa, Güncel
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