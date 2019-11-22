Haberler » Güncel » Manisa'da yapılan iki barajın gövde dolgusu tamamlandı - Haber

Manisa'da yapılan iki barajın gövde dolgusu tamamlandı

Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren iki barajın gövde dolgularının tamamlandığı bildirildi.

22.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:12Manisa'da yapılan iki barajın gövde dolgusu tamamlandı
'nın ve ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren iki barajın gövde dolgularının tamamlandığı bildirildi.
DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gövde dolguları tamamlanan Ahmetli Kelebek Barajı'na bu kış, Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nda ise 2020'nin sonunda su tutulması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ahmetli ilçesinde Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin metreküp su tutma hacmi ile Manisa'da inşası süren en büyük baraj olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"24 bin 270 dekar araziye can suyu olacak Kelebek Barajı tamamlanmasıyla, hem bölgedeki verimi artıracak hem de üreticiye farklı ürün seçenekleri sunacaktır. Sulama maliyetlerini de düşürecek barajın bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 14 milyon lira ek gelir sağlaması hedefleniyor."
Aydın, bin 810 dekar araziye can suyu olacak Horzum-Alayaka Barajı ise 740 bin metreküp depolama kapasitesiyle bölge üreticisine yıllık 1 milyon 926 bin lira daha fazla para kazandıracağına işaret ederek, 2020 yılının sonunda su tutulması planlanan barajın, 2021 yılının ortalarında bitirileceğini ifade etti.

Devlet Su İşleri, Alaşehir, Ahmetli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ezanlar kıyamete kadar okunacaktır"
15:38 Bakan Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı
15:37 Bilgisayarında DEAŞ?a katılanların listesi çıktı
15:37 Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı
15:37 ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
22.11.2019 15:38:25