Manisa'da Yaralı Göçmen Kuş Tedavi Altına Alındı

Manisa
'nın Salihli
ilçesindeki Kula
UNESCO Global Jeopark'ta bulunan yaralı göçmen kuş tedavi altına alındı.
Kula UNESCO Global Jeopark alanı içerisinde yer alan Salihli Adala
Kanyonu'nda saha çalışması yapan Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu kanyonda kanadı kırık kara leylek gördü.
Karakuzu daha sonra leyleği Salihli Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürü Hekim Birol Avcı'ya teslim etti.
Yapılan ilk müdahalede leyleğin sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Avcı, leyleğin kanadının kırık olduğu için uçamadığını ve bu yüzden göç eden sürünün gerisinde kaldığını belirtti.
Leyleğin en kısa zamanda sağlığına kavuşacağını aktaran Avcı, tedavi sürecinin ardından leyleğin Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceğini daha sonra da hayvanın doğal ortamına salınacağını kaydetti.
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