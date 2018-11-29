Manisa'da Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı

Manisa
'nın Kula
ilçesinde kara yolunda yaralı olarak bulunan köpek tedavi altına alındı.
İzmir- Uşak
kara yolu Kula Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde yol kenarından yaralı halde yatan köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi.
Yaralı köpek Kula Belediyesi
ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
Sağ arka ayağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmaya dayalı kırıklarlar tespit edilen köpek, tedaviye alındı.
Veteriner hekim Mustafa Kulaşen, yaptığı açıklamada, yaralı köpekte solunum problemi olduğunu, ilk müdahalesinin yapıldığını belirterek, "Sağ arka bacağında kırık tespit ettik ve bacağına alçı uyguladık. Yaralı hayvanımızın tedavisi sağlığına kavuşana kadar barınağımızda devam edecek." dedi.
Kulaşen, hayati tehlikesi bulunmayan köpeğin, tamamen iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede serbest bırakılacağını aktardı.
İzmir,Kula,Manisa
29 Kasım 2018 Perşembe 11:14