Manisa'da yardım ödemeleri evlerde yapıldı
Manisa'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.
03.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi" kapsamında bin liralık yardımlar, PTT görevlileri ile jandarma, polis ve bekçiler tarafından evlerine ulaşılan hak sahiplerine verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Manisa, PTT, Güncel