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Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı

'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri Manisa'da hak sahiplerine evlerinde ödeniyor.

03.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:08
Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı
'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri Manisa 'da hak sahiplerine evlerinde ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında vatandaşlara yapılan bin TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Bugün başlayan ve cumartesi ve pazar günü de devam edecek olan ödemeler vatandaşlara PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından teslim edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, PTT, Güncel
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