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Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı

Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı Yaşlı teyzeden jandarmaya dua 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri Manisa'da hak sahiplerine evlerinde ödeniyor.

03.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:00
Manisa 'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı
Yaşlı teyzeden jandarmaya dua
MANİSA - 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri Manisa'da hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Yardım parasını teslim alan yaşlı bir vatandaşın jandarma ekiplerine duası duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında vatandaşlara yapılan bin TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Bugün başlayan ve cumartesi ve pazar günü de devam edecek olan ödemeler vatandaşlara PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.
Öte yandan kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yardım paralarını Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaştırdı. Jandarma ekiplerinden parasını alan yaşlı bir teyze de tüm insanlığın bu salgından kurtulması için dua etti. Manisa’da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Manisa, Genel

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Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı
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