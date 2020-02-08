Haberler » Güncel » Manisa'da yardıma muhtaçlara yatırılan paraları çeken şüpheli tutuklandı - Haber

Manisa'da yardıma muhtaçlara yatırılan paraları çeken şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen banka kartlarını şifrelerini belirleme bahanesiyle aldıktan sonra paraları çeken stajyer memur tutuklandı.

08.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:36Manisa'da yardıma muhtaçlara yatırılan paraları çeken şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen banka kartlarını şifrelerini belirleme bahanesiyle aldıktan sonra paraları çeken stajyer memur tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımların bir kısmının 5 aydır hak sahiplerine ulaşmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İncelemede söz konusu yardımların hak sahiplerinin hesabına yatırıldığı ancak başka kişiler tarafından çekildiği belirlendi.
Düzenlenen operasyonda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan biri stajyer memur 2 kadın çalışan gözaltına aldı.
Şüphelilerden G.H'nin (23) ifadesinde, muhtaçlara gönderilen banka kartlarını şifrelerini belirleme bahanesiyle sahiplerinden aldığını ve hesaplara yatan paraları çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer çalışan serbest bırakıldı.

Turgutlu, Manisa, Memur, Banka, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 21:26:04