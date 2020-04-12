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Manisa'da yasağa uymayanlara 689 bin 850 lira ceza kesildi

MANİSA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 215 vatandaş ve 4 işyerine toplam 689 bin 850 lira para cezası kesildi.

12.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:48
Manisa'da yasağa uymayanlara 689 bin 850 lira ceza kesildi

MANİSA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 215 vatandaş ve 4 işyerine toplam 689 bin 850 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 ilde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik Manisa 'da emniyet ve jandarma ekipleri işlem yaptı. Konuyla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 12.04.2020 tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Köprübaşı, Saruhanlı, Gördes, Soma, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ve Kula ilçelerimizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 4 iş yerine ve 215 şahsın her birine 3.150'şer TL  olmak üzere toplam 689.850 TL cezai işlem uygulanmıştır."


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Manisa, Güncel
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