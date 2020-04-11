Manisa'da yasaklara uymayanlara 472 bin 500 TL ceza kesildi

MANİSA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişi ile 2 iş yerine toplam 472 bin 500 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün 31 ilde uygulamaya konan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik Manisa 'da emniyet ve jandarma ekipleri işlem yaptı. Konuyla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında, 11.04.2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 ilçemizde yapılan denetimler sonucunda; Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Kula, Köprübaşı, Saruhanlı, Salihli, Sarıgöl, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre İlçelerimizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 148 şahsın her birine ve 2 işyerine 3.150'şer TL olmak üzere toplamda 472.500 TL cezai işlem uygulanmıştır."