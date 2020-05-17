Manisa'da yaşlılar ve kronik hastalara hijyen paketi hediye edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar 2. kez yeniden dışarıya çıkarak güneşin ve temiz havanın tadını çıkardılar.

17.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:17
Manisa'nın Demirci ilçesinde kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar 2. kez yeniden dışarıya çıkarak güneşin ve temiz havanın tadını çıkardılar.
Demirci'de parklara ve yeşil alanlara çıkan yaşlılar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak dışarıya çıktı.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da saat 12: 00'da sokak ve parklara çıkan yaşlıları ve kronik hastaları ziyaret ederek, kolonya ve maskeden oluşan hijyen paketi hediye etti.
Demirci'de bazı vatandaşlar da kabristanlığa giderek bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Manisa’da yaşlılar ve kronik hastalara hijyen paketi hediye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Demirci, Manisa, Güncel, Haber

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