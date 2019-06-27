27.06.2019 08:47
Haberler » Güncel » Haber

Manisa'da yavru ebabil kuşu bulundu

Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinde yavru ebabil kuşu bulundu.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinde yavru ebabil kuşu bulundu.

Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ve eşi Aysel Kaya , evlerinin bahçesinde bitkin düşmüş yavru ebabil kuşu buldu.
Kuşa su ve yemek veren aile, Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini arayarak yardım istedi.
Sait Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkin düşmüş kuşun durumuna üzüldüklerini söyleyerek, "Biz ne kuşu olduğunu bilmiyorduk ama sonradan öğrendik ebabil kuşuymuş, teslim etmek için yetkilileri bekliyoruz. Şu an kuşun durumu iyi." dedi.
Kaynak: AA
Aysel Kaya , Sait Kaya , Turgutlu , Manisa , Güncel

Son Dakika Haberleri
09:38 Fotoğraflar// FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
09:37 ???????? ?????? ??????.. ?????? ?? "?????" (3)
09:36 DHA DIŞ- Rusya'da uçak sert iniş sonrası alev aldı: 2 ölü, 7 yaralı
09:36 Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019'un saç trendlerini anlattı
09:35 (Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
09:35 Çocuğun emziğini kaparak emen köpek, ilgi odağı oldu
09:35 Marmara'da sıcaklık artıyor