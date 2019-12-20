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Manisa'da "Yerinde CNC Operatörlüğü Eğitimi"

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi sanayi firmalarına "Yerinde CNC Operatörlüğü Eğitimi" verildi.

20.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:38 Manisa'da
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi sanayi firmalarına "Yerinde CNC Operatörlüğü Eğitimi" verildi.
Teorik eğitimlerin Soma Mesleki Eğitim Merkezi'nde verildiği eğitim projesi kapsamında yerinde uygulamalı eğitimler de Arıksan Metal Limited Şirketi ve STECH Limited Şirketi şantiyelerinde verilecek.
Soma TSO Başkanı Cem Doğan, oda üyesi iş yerlerinden gelen talepler doğrultusunda eğitimin düzenlendiğini ifade ederek, "Günümüz şartlarında bilgisayarlı araçları kullanabilen ara eleman yetiştirilmesine ihtiyaç duyulması sebebiyle ve bu ihtiyacın giderilmesi geliştirebilmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla odamız tarafından Zafer Kalkınma Ajansı destekleriyle CNC Operatörlüğü Eğitimi düzenlenmiştir." dedi.

Soma, Ekonomi

Kaynak: AA

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