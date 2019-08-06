Manisa'da YKS'de ilk bine giren öğrenciler ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre Türkiye
sıralamasında ilk binde yer alan 44 Manisalı öğrenci, ödüllendirildi.
Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, sınavda gösterdikleri başarıyla kentin gururu olan 44 öğrenciye, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, bu yıl merkezi sınavlarda Manisa için bereketli bir yıl olduğunu, il genelinde 60'a yakın öğrencinin YKS, LGS ve bursluluk sınavlarında çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz de derece yapan öğrencileri tebrik ederek, Fatih Sultan Mehmet'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yetiştiği bir şehre bu tür başarıların yakıştığını, başarıların bilgi, ilgi, çalışmadan geldiğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde tercih sonuçlarının açıklanacağına işaret eden Vali Deniz, bütün öğrencilerin gönlündeki üniversiteyi ve bölümü kazanması temenni etti.
Konuşmaların ardından Vali Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, öğrencilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.
Törene, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.