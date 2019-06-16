MANİSA'DA YKS HEYECANI

MANİSA'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) heyecanı yaşadı. Dün yapılan YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 35 bin 176, bugün sabah yapılan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına ise 28 bin 404 aday katıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Manisa
'da dün yapılan YKS birinci oturumu TYT'ye 35 bin 176 öğrenci katıldı. Bugün sabah yapılan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik (AYT) sınavına ise 28 bin 404 aday sınava girdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne aileleriyle gelen öğrenciler, sınav öncesi üst araması yapılıp, sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Öğrenciler, içerde ter dökerken, aileleri de okulların önünde heyecanla onların sınavdan çıkmasını bekledi.