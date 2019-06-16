16.06.2019 16:04
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Manisa'da YKS Heyecanı
Kaynak: DHA
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Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar
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Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı
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Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Kediye çarpmak istemeyen kadın sürücü bahçe duvarına çarptı
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ANTALYA TARLA GİBİ SÜRÜLEN CARETTA CARETTA KUMSALINDA 50 YUVA YOK OLDU
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