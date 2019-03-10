Manisa'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Kaynak: AA

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Akçapınar Mahallesi İzmir-Ankara E-96 Karayolu Urganlı kavşağı yakınlarında yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin Ömer Demir (40) olduğunu ve öldüğünü belirledi.İncelemenin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.