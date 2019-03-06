Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında, Barış Doğrusöz yönetimindeki yolcu otobüsü, Halil Zeybek idaresindekiTIR'a arkadan çarptı.
Kazada, yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR!
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevkedildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Uşak, İzmir, Kula, Manisa, 3. Sayfa
Kaynak: AA