06 Mart 2019, 08:50
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Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında, Barış Doğrusöz yönetimindeki yolcu otobüsü, Halil Zeybek idaresindekiTIR'a arkadan çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR!

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevkedildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uşak, İzmir, Kula, Manisa, 3. Sayfa
Kaynak: AA


YORUMLAR (7)
MEMO: EYT ÇİKACAK 15 INE KADER SABİR ÇIKAR TEKLIF MECLİSTE INCELENIYOR VE YASALAŞACAK EYT LI ARKADAŞLAR 15 İNE KADER SABİR ÇIKAR YE EYT LI ARKADAŞLAR DE HAKLI ÇÜNKÜ HAKSIZLIK VAR ORTADA
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ADINIZI YAZIN: anadolu ve pamukkale aynı firma ve iflas ettikten sonra bu tür haberlerin geliyor olması firmaya güveni tamamen bitiren cinsten olaylar
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AVCI: soforlerin calisma saatlerine bakmak lazım bıde otobuslerın calısma saatıne bakmak lazım
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EYT Lİ: EYT:EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar Nedir kısaca açıklayalım. Bilmeyenler bilsin diye. EYT; 8. 9. 1999 dan önce işe başlayanlar o zamanki kanunlara göre kadın 20, erkek 25 çalışma yılını doldurdu mu yaşı kaç olursa emekliliği hak kazanıyordu. Bunlar işe girdikleri yasalara göre emeklilik talebinde bulunuyorlar. Sonradan çıkan yasalar sonradan işe girenleri kapsaması gerekir. Yasalar geriye doğru işlemez. İşte EYT budur.
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  • MİLLİYETÇİ : Boşa Yorulmayalım genel seçimler gelmeden o iş olmaz benim görüşüm Not: Bende EYT liyim
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