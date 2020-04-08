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Manisa'da yurtlarda misafir edilen vatandaşlara kitap hediyesi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlara kitap hediye etti.

08.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:56
Manisa'da yurtlarda misafir edilen vatandaşlara kitap hediyesi
Manisa Valisi Ahmet Deniz, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlara kitap hediye etti.
ABD, Etiyopya ve Cezayir 'den gelerek karantina sürecini geçiren vatandaşlara kitap hediyesi ile bir de mesaj gönderen Vali Deniz, mesajında, misafir edilecek vatandaşlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın ayrıcalıklarını hissettirmeye çalışacaklarını belirtti.
Mesajda, "Manisa'da kalacağınız, kendiniz ve sevdikleriniz için izole olacağınız bugünlerde, sizleri de şehrimizde başlattığımız 'Manisa Her Yerde Okuyor' kampanyasına katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Vali Deniz, ayrıca bu süreçte Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerini göremeyecek olan vatandaşları Koronavirüs salgını geçtikten sonra yeniden Manisa'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını da belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Manisa, Güncel
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