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Manisa?da yurtta karantinaya alınan kişi sayısı 319'a yükseldi

ABD'den uçakla İzmir'e gelen 210 kişiden sonra Etiyopya'dan gelen 109 Türk vatandaşı da koronavirüs önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

31.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:13
Manisa?da yurtta karantinaya alınan kişi sayısı 319'a yükseldi

ABD'den uçakla İzmir 'e gelen 210 kişiden sonra Etiyopya 'dan gelen 109 Türk vatandaşı da koronavirüs önlemleri kapsamında Manisa 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişilerin 14 gün boyunca burada kalarak gözetim altında tutulacağı bildirildi.ABD'den dün akşam saatlerinde gelen 210 kişinin ardından Etiyopya'dan gelen 109 kişi de gece saatlerinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muradiye Kız Öğrenci yurduna yerleştirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alınarak Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların yurt girişinde tek tek ateşleri ölçüldü, sağlık kontrolünden geçirildi. Yurttaki odalara tek tek yerleştirilen vatandaşlara bireysel spor yapabilmeleri için spor malzemelerinin de bulunduğu odalarda Manisa mesir macunu ve kuru üzüm ikram edildi. Ayrıca vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeler de temin edildi. Son gelen kafileyle birlikte Manisa'daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 319 oldu. Yurtdışından gelerek Manisa'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 gün gözetim altında tutulacağı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Manisa, İzmir, Güncel
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