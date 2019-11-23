Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin

Ege'nin en büyük nehirlerinden Gediz'de yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düştü. Nehrin Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nden geçen bölümünde su içinde adacıklar oluştu. Derinliğin hızla azalması nedeniyle bazı bölümlerde balıkların yüzeye çıktıkları görüldü.

SU ÇEKİLİNCE VATANDAŞLAR BALIKLARI ELLE YAKALADI

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, ellerini ve süzgeç kepçeleri kullanarak sudaki balıkları tutmaya başladı. Vatandaşlardan Şeymus Danış, birkaç gündür suların iyice gerilediği için nehirde balıkların yüzeyden görülebildiğini, elleriyle 50 kilograma yakın balık tuttuklarını söyledi.

"DÜN BU BALIKLARDAN YEDİK"

Nehirde geçen yıllarda da ani su çekilmeleri nedeniyle benzeri olaylar yaşadıklarını anlatan Danış, "Nehrin bazı yerlerinde balıklar yarısı su üstünde kalacak şekilde yüzüyorlardı. Biz de elimizle yakaladık ve evimize götürdük. Dün bu balıklardan yedik. Herhangi bir anormallik ya da zehirlenme görmedik. Şu ana kadar

50 kilograma yakın balık tuttuk. Ellerimizle, sepetlerle, ağlarla balıkları toplamaya devam ediyoruz." dedi.

GEDİZ NEHRİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR

Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisinde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sudan ve ölü balıklardan aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, "Balık ölümleriyle ilgili gereken her türlü tedbirimizi aldık. Gereken numuneler alınarak, gerekli mercilere ulaştırdık. Sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olmasını bekliyoruz" dedi.

KAYMAKAM: GEREKLİ UYARILARI YAPTIK

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, "Bölgemizde daha önceki yıllarda da yaşandı. Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Numunelerden çıkacak sonuca göre, gerekli işlemleri yapılacaktır" dedi.

Dün de vatandaşlar balıkları çuval ve kasalara koyarak evlerine taşıdı.