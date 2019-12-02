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Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, esnafların haklarının korunması, tüketicilerin daha sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşması, kayıt dışını önlemek ve yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için denetimlerini ve kontrollerine devam ediyor.

02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:56Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma
Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı, esnafların haklarının korunması, tüketicilerin daha sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşması, kayıt dışını önlemek ve yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için denetimlerini ve kontrollerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, esnaf ve tüketicilerin haklarını korumak ve kayıt dışını önlemek için yürüttüğü denetim ve kontrollerine tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri il merkezi ve ilçelerde esnafların ve tüketicilerin haklarının korunması, kayıt dışının önlenmesi ve kaldırımları kullanan yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için denetim ve kontrollerini yaptı. Kayıt dışı çalışan seyyarları önleyen zabıta ekipleri, vergilerini ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunmak amacıyla gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda sıfır kaldırım işgali projesi kapsamında kontrollerini de gerçekleştiren ekipler, araç trafiğini ve kaldırımlardaki yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyecek reklam tabelası, ürün satış reyonu gibi malzemeleri de yol ve kaldırımlardan kaldırtarak yayaların kaldırımı kullanma haklarının korunmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yapılan denetim ve kontrollerin tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, esnafların, tüketicilerin ve yayaların haklarını korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. Kayıt dışı çalışarak hem esnafların hem de ülke ekonomisine zarar veren davranışları da her zaman önlemek için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Duman, kontrol ve denetimlerin gece gündüz demeden devam edeceğini kaydetti. - MANİSA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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