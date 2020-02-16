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Manisa'da zihinsel engelli kişiden 4 gündür haber alınamıyor

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli İhsan Koç'tan (69) 4 gündür haber alınamıyor.

16.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:24Manisa'da zihinsel engelli kişiden 4 gündür haber alınamıyor
'nın ilçesinde yaşayan zihinsel engelli İhsan Koç'tan (69) 4 gündür alınamıyor.
Yenice Mahallesi'nde yaşayan Koç'un yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler arama çalışmalarına başladı.
Mahalle Muhtarı Nurullah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Koç'un 2 engelli kardeşi ile birlikte yaşadığını ve enişteleri Yusuf Özdemir'in onlara sahip çıktığını söyledi.
Özdemir, "Çarşamba günü akşam saatlerinden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Evine gelir diye 1 gün bekledik. Daha sonra mahalle halkı ile çevre mahallelere sorduk, bulamayınca jandarmaya haber verdik." dedi.

Köprübaşı, İhsan Koç, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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