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Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun sisli hava kazayı da beraberinde getirdi.

05.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:58Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde yoğun sisli hava kazayı da beraberinde getirdi. Aynı istikamette seyreden iki otomobil ile bir tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Serkan Duran (20) idaresindeki 35 AE 2364 plakalı otomobil, aşırı sis sebebiyle görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü karayolunda, ayını istikamette seyreden Rıza Kuzucu (53) idaresindeki 42 LF 276 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yolda savrulan otomobile, arkadan gelen Nevzat Temurtaş (40) yönetimindeki 35 AG 3500 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada hem arkadan, hem de önden darbe alan araç sürücüsü Serkan Duran yaralandı. Olay yerinde çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, önce Kula evlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra da burada yapılan müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA


Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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