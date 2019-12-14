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Manisa'daki Bitlisliler, eski Devlet Bakanı Gaydalı'yı ağırladı

Eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin daveti üzerine geldiği Manisa'da, Bitlisli hemşehrileriyle buluştu.

14.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:16Manisa'daki Bitlisliler, eski Devlet Bakanı Gaydalı'yı ağırladı
Eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin daveti üzerine geldiği Manisa'da, Bitlisli hemşehrileriyle buluştu.

Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek'in daveti üzerine Manisa'ya gelen eski Bakan Gaydalı, Manisa'da bulunan Bitlislilerle sohbet etti, hasret giderdi. Ziyarette konuşan Gaydalı, "Siz değerli hemşehrilerimi birlik ve beraberlik içinde bir arada görmek bana mutluluk verdi. Bu güzel ilimizde kalabalık bir Bitlisli topluluğunun yaşaması Manisa'ya ayrı bir renk katmıştır. Sizden isteğim birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamanızdır. Ayrıca Bitlis'ten Manisa'ya gelerek gerek ticari alanda gerekse farklı alanlarda çok güzel yol kat eden kardeşlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek ise "Sayın Bakanımızın derneğimizi ve bizleri ziyaret etmeleri bizi ve Manisa'daki tüm Bitlislileri ziyadesi ile mutlu etmiştir" diye konuştu. - MANİSA

Edip Safter Gaydalı, Cevdet Çiçek, Manisa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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