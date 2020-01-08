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Manisa'daki Çatma Dağı, beyaza büründü

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bin 337 metre rakımlı Çatma Dağı, yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.

08.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:54Manisa'daki Çatma Dağı, beyaza büründü
'nın ilçesindeki bin 337 metre rakımlı Çatma Dağı, yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Dağ üzerindeki köy ve vadilerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken beyaz örtü ve sisin etkili olduğu bölgeler, drone ile havadan görüntülendi.
Kar keyfi yaşamak için dağa çıkan bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla kar oyunları oynadı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yürütürken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri olan Güney, Çayıralan ve Dağyeniköy'deki yemleme çalışmasına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle bu soğuk havalarda vatandaşlarımızdan hayvanlar için evlerinin önlerine bir kap mama bırakmalarını rica ediyorum." dedi.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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