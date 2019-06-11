MANİSA'DAKİ ÇİFTLİK CİNAYETİNDE YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞER 3 ŞÜPHELİ DE ADLİYEDE

Kaynak: DHA

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir hindi çiftliğinin ortaklarından 43 yaşındaki Adem Maral'ın 3 gün önce, darp edilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheliden, dün (pazartesi) sevk edildiği adliyede, yaşı küçük olduğu için pedagog eşliğinde ifadesi alınan 16 yaşındaki Aleyna A. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.Evli, bir çocuk babası Adem Maral, geçen 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü Mevkisi'ndeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, birden fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDUŞüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu,çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin de (Aykut Çapkın) (26) ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin (Aykut Çapkın) yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. (16) ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık bir arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.SÜREKLİ İRTİBAT KURDUĞU ÇİFTLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDUSoruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Ö.B.'nin (Özkan Başol) de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.50 KİŞİLİK ÖZEL EKİPSoruşturmayı daha da derinleştiren jandarma 50 kişilik özel bir sivil ekip kurdu. Jandarma, şüpheli A.Ç.'nin cep telefonu sinyallerini, sosyal medya hesapları ile banka ve kredi kartı hesaplarını takibe aldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, dün (pazartesi) sabah drone, iz takip köpeği ile şüphelilerin otomobili terk ettikleri kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki dağlık arazide yapılan aramada şüpheliler A.Ç. ve Aleyna A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Jandarma, cinayette A.Ç.'ye yardım ettikleri ileri sürülen aynı evdeki şüpheliler K.C.Y. (23) ve S.D.'yi (27) de gözaltına aldı. S.D.'nin aynı zamanda saklandıkları evin sahibi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Manisalı İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.Ç.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Aleyna A., jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye çıkartıldı. Pedagog eşliğinde savcılıkta ifadesine başvurulan Aleyna A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.