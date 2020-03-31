Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı

Manisa 'nın Soma ilçesinde Özcan Eren isimli şahıs, kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Eren'in evine gönderilen fidye mektubu ise ailenin maddi durumu incelendiğinde inandırıcı bulunmadı. Polis, kurbanın en son konuştuğu kişi olan M.T'ye ulaşarak ifadesine başvurdu. Mektupta öldürülen gencin babası yerine amcasının numarasının yazılması ve M.T'nin de gerçekte durumu bu şekilde biliyor olması, polisin şüphelerini artırdı. Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti.

FİDYE SÜSÜ VERMEK İSTEDİ

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Soma ilçesinde 7 Şubat'tan itibaren kendisinden haber alınamayan ve dedesinin evine fidye mektubu bırakılan Özcan Eren'in (22) bulunması için çalışma başlattı. İlk değerlendirmeler Eren'in fidye amaçlı kaçırıldığını işaret etse de Cinayet Büro Amirliği, bütün olasılıkları gündemine aldı. Kayıp Özcan Eren'in sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulunduran polis, bir süre sonra "fidye amaçlı kaçırma süsü" verilmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.

BABA-AMCA DETAYI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Soruşturmayı derinleştiren Manisa polisi, kayıp gencin en son veteriner M.T. ile görüldüğü bilgisine ulaştı. Veterinerin ifadesine başvuran ekiplerin aklında bu kişiyle ilgili bazı şüpheler oluşsa da bu süreçte somut bir delil elde edilemedi. Fidye mektubu üzerinden zanlıya ulaşmaya çalışan polis, yazılanlardan hiçbir detayı atlamamaya çalıştı. Mektupta yazılı telefon numarasında kayıp gencin babası yerine amcasının numarasının yazılı olması polisi kuşkulandırdı. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler M.T'nin, gencin amcasını babası olarak bildiğini öğrendi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı, evindeki dijital materyallere el konuldu.

ARAMA KAYITLARI ELE VERDİ

Soruşturma devam ederken 14 Mart'ta Soma Sevişler Baraj Göleti ve Karacakaş Sulama Göleti kıyısı ile 20 Mart'ta Aydıncık Barajı Göleti'nde bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu. Bu arada zanlının bilgisayarındaki incelemede "Bir ceset suda ne kadar sürede bozulur" gibi arama kayıtlarına ulaşıldı. Hakkında kuvvetli şüphe içeren deliller ortaya konan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ARAÇ KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ

Bulunan ceset parçalarının üzerinde yapılan incelemede de maktulün tüfekle vurulduğu tespit edildi. Zanlının aracını da inceleyen ekipler, burada da bazı delillere daha ulaştı. Aracın arka koltuğunun değiştirildiğini fark eden polis, zanlı ile 27 Mart'ta tutulduğu cezaevinde görüştü. O tarihe kadar susma hakkını kullanan ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyen M.T, suçunu itiraf etti.

CESEDİ İŞ YERİNE GÖTÜRDÜ

Özcan Eren ile 7 Mart'ta kendi iş yerinde buluştuğunu belirten zanlı, ifadesinde "Daha sonra Sevişler Barajı yakınına gittik, burada da tartıştık. Kavga çıkınca aracımda bulunan tüfekle Özcan Eren'i vurdum. Cenazeyi de iş yerimin bodrumuna getirdim." dedi.

CİNAYET ALETİNİ HAVALANDIRMAYA SAKLADI

Cinayetin detaylarını ve sonraki süreçte yaşananları ayrıntılarıyla anlatan zanlı, "Aracın arka koltuğunu kan olduğu için değiştirdim. Tüfeği de havalandırma borusuna sakladım." beyanında bulundu.

Kaynak: AA