Manisa'daki denetlemelerde asıl amaç vatandaşları bilinçlendirmek

Manisa Covid-19 Denetim Komisyonu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Denetlemelerdeki temel amacın salgınla ilgili insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün azalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, denetimlerin titizlik içerisinde devam ettirileceğini söyledi.

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ile salgınla mücadelenin başarısı açısından alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, İl geneli yapılan denetimler ve denetimler sonrası Manisa'da ki genel durum değerlendirildi.

Denetlemelerdeki temel amacın salgınla ilgili insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün azalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, denetimlerin titizlik içerisinde devam ettirileceğini söyledi.

Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser ve komite üyelerinin katıldı. - MANİSA