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Manisa'daki deprem

İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

22.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:04Manisa'daki deprem
Valiliği, merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, " kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

İstanbul, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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