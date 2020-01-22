Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa , Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, "Yıkılmış bina haberi gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Dutlulu, uzun süren depremin ilçe halkını korkuttuğunu, sarsıntının ardından vatandaşların sokağa çıktığını anlattı.

"MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirten Dutlulu, "Şu an şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz. Şehir içinde şu anda yaralı bilgisi yok. Halkımız sokakta, hasar gözükmüyor. Ama bilgiler şu an çok yüzeysel." diye konuştu.

4,4 VE 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Bu depremden 25 dakika sonra 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.