Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor

Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem; İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Depremin ardından açıklama yapan Manisa Valisi Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıkladı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise, "Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Manisa'da meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama geldi. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Kırkağaç bölgesinde depremler devam ediyor. Şimdi de M5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekteki haritalarda 30 günlük aktive BÜ KREDAE ile AFAD web sayfalarından kısmen alınmıştır. Yavaş deprem devam ediyor" ifadelerini kullandı.