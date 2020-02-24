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Manisa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışması devam ediyor.

24.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:40Manisa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı
'nın ilçesinde meydana gelen depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Kırkağaç ilçesine bağlı , İlyaslar, Alifakı, Bostancı, Gebeler, Hamitli mahalleleri ile Akhisar'ın Musalar, Karabörklü, Selçikli ve Gökçeahmet mahallelerine giden ekipler binaları inceledi.
Karakurt Mahallesi'nde yaşayanlar, eğitim öğretimin çadır ya da konteyner sınıflarda yapılmasını talep etti.
Mahalle sakinlerinden Gülseren Sürer, çocuklarının eğitime çadırda devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Mehmet Özçetin ise üst üste meydana gelen deprem nedeniyle evlerinin hasar gördüğünü vurguladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karakurt, Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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