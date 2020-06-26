Manisa'daki depremin hasarları ortaya çıkmaya başladı

Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar tek tep tespit edilmeye başlandı.

Manisa'daki depremin hasarları ortaya çıkmaya başladı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar tek tep tespit edilmeye başlandı. Akhisar'ın Akselendi Mahallesindeki caminin ardından Beyoba Mahallesinde de bazı eski ev ve binalarda derin çatlaklar ve yıkımlar meydana geldiği görüldü.

AFAD'a göre merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olan Kandilli'ye göre ise Akhisar'ın Sazoba Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar belediye Başkanı Besim Dutlulu beraberindeki AFAD, UMKE ve belediye ekipleriyle birlikte mahallelerde yerinde tespit çalışmalarına katılıyor. Akselendi Mahallesinde zarar gören caminin ardından Beyoba Mahallesi'nde de bazı evlerde ve duvarlarda derin çatlaklar ve yıkımlar olduğu tespit edildi. Beyoba Mahallesinde hasar gören eski bir evde incelemede bulunan Başkan Dutlulu ev sahiplerinden bilgi aldı.

Beyoba Mahallesi sakinlerinden Mehmet Emin Ünal, "Meydana gelen deprem ve artçılarla birlikte bazı eski binalarımızda hasarlar meydana geldi. Yardıma koşan herkese teşekkür ederiz. Ben belediye binasındaydım. Maske dağıtımı vardı. Çok büyük bir sarsıntı ile dışarı çıktık. Hemen kontrollerimizi yaptık. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirdi. Buna şükür diyoruz" dedi.

Bu arada 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde 28 artçı sarsıntı meydana geldi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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