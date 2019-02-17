Manisa'daki Festivalde 5 Ton Hamsi Dağıtıldı

Manisa
Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Trabzon Hamsi Festivali'nde ekmek arası 5 ton hamsi dağıtıldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilerek festivale katılan Manisalılar, ekmek arası hamsiden almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yunusemre
İlçesi Laleli Mahallesi alışveriş merkezi arkasındaki meydanda düzenlenen 3'üncü Trabzon Hamsi Festivali'ne, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler
İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara
, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi
, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik
, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Genç
ve çevre illerin Karadeniz
dernekleri başkanları katıldı. Festivalde İsmet İnönü
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
öğrencileri tarafından tavada pişirilen 5 ton hamsi, ekmek arasına konularak katılanlara dağıtıldı. Bu lezzeti kaçırmak istemeyenler, zaman zaman izdihama neden oldu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri de ocağın başına geçip, tavada hamsi kızarttı. Festivalde ayrıca kurulan standlarda Karadeniz yöresine ait tereyağı, peynir ve yoğurt gibi çeşitli ürünler ile Trabzonspor
Kulübü'nün formaları ile çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
'TRABZON'U MANİSA'DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz, Yöremizin tereyağı, peynir gibi tüm ürünlerini burada açtığımız standlarda Manisalı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıllar 10 bin, 15 bin civarı ekmek arası hamsi ikramı yapmıştık. Bu sene de 20 binin üzerinde hamsi yani 5 ton hamsi dağıtarak rekor kıracağız. Manisa'nın yanı sıra çevre iller Balıkesir
, İzmir
'den de festivalimize gelenler var. Trabzon'u Manisa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok gururluyuz.
Evli iki çocuk babası Onur İlhan, (32) festivallerde geleneklerin yaşatılmasından memnun olduğunu belirtirken Ayşe Demir
(41) de Festivale geçen yıl da gelmiştim. Geçen yıla göre daha güzel olmuş. Burada fazlasıyla Trabzon havası esiyor. Çok mutluyum burada olduğum için dedi.
Kaynak: DHA